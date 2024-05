StrettoWeb

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Vediamo quale sarà l’esito delle urne. Noi una cosa abbiamo detto e sono andata a Berlino con il Pse a dirlo: per noi non c’è spazio per alcun tipo di accordo con le destre nazionaliste. Il Ppe sta pericolosamente rincorrendo i nazionalisti rinnegando la loro cultura europeista”. Così Elly Schlein al convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo.

