Europee: Ronzulli, ‘elezioni di midterm non resa conti in maggioranza’

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – ?Le Europee sono una sorta di elezioni di midterm, un tagliando per il Governo. Non una resa dei conti fra i partiti di maggioranza. L’Esecutivo è saldo e lo rimarrà anche dopo il 9 giugno?. Così in un?intervista a ‘La Stampa’ la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.

“Fra separazione delle carriere, premierato e autonomia differenziata, parliamo di riforme importanti. Noi -aggiunge- facciamo le cose con serietà e lavoriamo perché siano le migliori possibili. Questo vuol dire prendersi tutto il tempo necessario. Chi parla di baratti fra partiti dà una rappresentazione fuorviante della realtà. L’importante è superare il traguardo?.

