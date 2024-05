Europee, domani iniziativa di Falcone a Messina

StrettoWeb

Domani, sabato 25 maggio, alle ore 12, presso il “Ricrio Ammare” (Via San Raineri), il coordinamento cittadino di Forza Italia Messina incontrerà, durante l’evento “Un’Europa che parla attraverso i fatti” e in vista delle prossime elezioni europee, militanti, simpatizzanti e cittadini, per presentare i programmi e per raccontare le iniziative del partito azzurro. Saranno presenti Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata nazionale di Forza Italia, , assessore della Regione Siciliana e candidato alle elezioni europee, Francesco Cannizzaro, deputato nazionale e responsabile di Forza Italia per il Dipartimento Sud, Antonio Barbera, coordinatore di Forza Italia per la città metropolitana di Messina, e Maria Fernanda Gervasi, coordinatrice dei giovani di Forza Italia di Messina.

Al termine dell’incontro verrà effettuato un sopralluogo presso la Zona Falcata, per verificarne lo stato dell’arte in previsione dell’arrivo dei finanziamenti utili tanto per la bonifica quanto per la riqualificazione della Real Cittadella.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.