Venetico, concluso con successo il progetto Erasmus “Active Teenagers”

Si è concluso con enorme successo il progetto Erasmus Plus KA210 dal titolo “Active teenagers” che ha coinvolto l’Istituto Comprensivo “Stefano D’Arrigo” di Venetico in una partnership con la Turchia, la Repubblica Ceca e la Svezia. Argomento del progetto è stato il valore della musica che unisce tutti i popoli attraverso la scoperta degli strumenti musicali tipici di ogni nazione. L’ultima mobilità si è svolta in Svezia, nella città di Harnosand dal 19 al 25 maggio 2024. Gli alunni si sono esibiti in canti e danze tradizionali e hanno tutti insieme cantato un brano “composto” durante le varie mobilità. Il progetto, iniziato nel 2022, ha dato la possibilità ad alcuni alunni della nostra scuola di visitare e vivere un’esperienza didattica alternativa, arricchendo il loro portfolio di competenze sociali e linguistiche, comparandosi con coetanei internazionali e apprezzando culture diverse.

L’I. C. “S. D’Arrigo” di Venetico ha in atto un altro progetto Erasmus Plus dal titolo “Handy digital tools in an inclusive education” che vedrà nei prossimi mesi una mobilità in Spagna. Il tema di quest’ultimo progetto riguarda l’uso degli strumenti digitali e ha come sfondo integratore i miti e le leggende. Anche così si diventa cittadini europei.

