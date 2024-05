Entra in una casa per rubare ma si addormenta sul letto: la clamorosa scoperta dei proprietari

StrettoWeb

Al limite tra la barzelletta e il film comico, ma è tutto vero. Ed è accaduto a Roma. Un giovane 19enne di origine tunisina si è introdotto all’interno di un appartamento nel centro della capitale, per compiere un furto, ma dopo essere entrato, e dopo aver riempito il proprio zaino con gli oggetti preziosi presenti (per un valore di circa 4 mila euro), si è addormentato sul letto dell’abitazione stessa.

A scoprirlo i padroni di casa, al rientro nella propria dimora, in Via Ludovico Muratori, in zona Celio. I proprietari sono tornati a casa e hanno visto il giovane disteso sul letto, chiamando così i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di piazza Dante che hanno arrestato il diciannovenne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti. Arresto che è stato convalidato questa mattina al termine dell’udienza che si è tenuta a piazzale Clodio. Il giudice ha disposto per il giovane il divieto di dimora nel comune di Roma.

