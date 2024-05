Ennesima assoluzione per il Sindaco di Polistena Michele Tripodi: non ha diffamato l’avversario politico al comizio del 2020 | DETTAGLI

StrettoWeb

“Si chiude un’altra pagina giudiziaria che, come sempre, da un lato vede protagonisti in negativo e perdenti i nostri avversari politici, dall’altro vede affermarsi la giustizia e vittorioso il Sindaco Michele Tripodi accusato ancora questa volta di fatti che puntualmente poi si rivelano infondati”. Lo afferma in una nota Gruppo Consiliare Rialzati Polistena.

“Il Sindaco Michele Tripodi, sin dagli inizi del suo impegno politico, è infatti continuamente attaccato e colpito da una pletora di osservatori/inquisitori politici sconfitti sul terreno democratico che poi, per invidia o per vendetta, si rivolgono alle procure ed alle aule di tribunale con risultati altrettanto fallimentari. La vicenda in questione risale alle parole pronunciate durante un comizio elettorale del 2020. Il Sindaco aveva argomentato circostanze politiche puntualmente travisate che sono state oggetto di denuncia da parte di un esponente della lista concorrente, a suo dire diffamato dalle sue parole”.

“Il procedimento giudiziario penale n. 157/2020 che si è instaurato subito dopo e che è durato circa tre anni si è risolto con l’assoluzione con formula piena del Sindaco Michele Tripodi che, difeso brillantemente dall’avvocato Giuseppe Parrello del Foro di Palmi, ha ribaltato in dibattimento le argomentazioni dell’accusa e della parte denunciante che ne chiedeva la condanna”.

“Con sentenza n. 28/2024 del Giudice di Pace di Palmi dott.ssa Maria Caccamo, si è chiuso l’ennesimo tentativo di imbavagliare e ostacolare l’attività trasparente e onesta del Sindaco di Polistena in ragione di affermazioni rese, circostanze e fatti giudicati privi di qualunque rilievo penale”.

“Il gruppo Rialzati Polistena plaudendo all’ennesima assoluzione nei confronti del Sindaco Michele Tripodi, ribadisce il sostegno all’attività politica e amministrativa del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale, stigmatizza tutti coloro che attraverso continue denunce, provocazioni e carta bollata si sentono autorizzati a perseguitare il proprio avversario politico”.

“Tali tentativi disperati e infantili sono falliti in passato e saranno destinati a fallire poiché la nostra storia, il nostro presente, il nostro futuro, si sorreggono su spalle forti e robuste e risultati concreti che hanno sempre dato lustro alla comunità di Polistena malgrado le bassezze inqualificabili di certa politica parolaia e ‘bacchettona'”.

