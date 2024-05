StrettoWeb

Grande fermento a Montalto Offugo, cittadina in provincia di Cosenza, in vista delle elezioni comunali del prossimo 8 e 9 giugno in concomitanza con le europee. Sono tre i candidati a sindaco, trecentoquattro gli aspiranti alla carica di consigliere comunale.

I candidati sindaco di Montalto Offugo sono Mauro D’Acri, Biagio Faragalli ed Emilio Viafora.

