Due iniziative promosse da Istituti scolastici cittadini e patrocinate dal Comune di Messina

L’assessore alla Pubblica istruzione Pietro Currò ha partecipato, anche a nome del sindaco Federico Basile, a due appuntamenti in programma oggi, martedì 21 maggio, patrocinati dal Comune di Messina e promossi il primo, dall’XI Istituto Comprensivo Paino- Gravitelli guidato dalla dirigente scolastica Domizia Arrigo e il secondo, tenutosi all’Istituto Comprensivo Villa Lina- Ritiro diretto dalla dirigente Maria Concetta D’Amico.

La Rassegna musicale in memoria di Carmelo Puglia organizzata dall’Istituto Paino – Gravitelli ha visto la partecipazione di un numero considerevole di scuole cittadine e della provincia. Le alunne e gli alunni degli istituti, Paino – Gravitelli, 19° Evemero da Messina, Elio Vittorini, Terzo Milazzo, Manzoni Dina e Clarenza, Paradiso, Cannizzaro-Galatti, La Pira Gentiluomo, Santa Margherita, Tremestieri, Boer Verona Trento, e Mazzini hanno ricordato la figura del docente e direttore d’orchestra scomparso prematuramente con le loro performance musicali tra le categorie orchestra brani, coro, ensemble, strumentale, coro solistico e orchestra flauti.

Nel complimentarsi con i ragazzi e i docenti l’assessore Currò l’ha definita una iniziativa lodevole e significativa per testimoniare l’omaggio ad un professionista della musica, “omaggio che grazie all’input dei docenti mira a coinvolgere gli studenti per sensibilizzarli sull’importanza e sul ruolo della musica intesa come componente essenziale della cultura e della vita civile e come strumento di trasformazione della società”.

A seguire, l’assessore Currò si è recato all’Istituto Villa Lina – Ritiro, dove, anche in questa struttura scolastica ha partecipato ad un momento di confronto su un tema diverso, ma di assoluto rilievo per la sana crescita delle nuove generazioni, relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche e mentali nell’ambito della passeggiata cicloturistica “Il Giro dei due mari con Marzia” che prenderà il via giovedì 23 maggio, iniziativa alla quale l’istituto scolastico ha collaborato con tre incontri di sensibilizzazione. Anche in questo contesto l’Assessore alla Pubblica istruzione ha ribadito l’importanza di momenti formativi “strumenti virtuosi per gli studenti – ha detto Currò – volti a valorizzare il ruolo dello sport quale strumento di inclusione al fine di favorire la coesione della comunità locale per essere più accogliente dove ciascun soggetto è portatore di bisogni ma anche di risorse”.

