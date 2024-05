Droga: Gratteri, ‘cocaina si acquista col cellulare e c’è chi mette in discussione il trojan’**

StrettoWeb

Palermo, 24 mag. (Adnkronos) – “Oggi per comprare la cocaina non c’è bisogno di andare in Colombia. Ho visto, da quando sono Procuratore di Napoli, che la camorra da un punto di vista informatico è la mafia più evoluta che ci sia in Italia. Con il mio telefono cellulare posso comprare due kg di cocaina e qualcuno sta mettendo in discussione le intercettazioni e l’uso del trojan…”. Lo ha detto il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri, intervenendo all’incontro su ‘Nuovi scenari del narcotraffico e intervento giudiziario’, in corso al Palazzo di giustizia di Palermo.

