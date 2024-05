Dopo 35 anni torna in vita Archie, l’antenato di Google

StrettoWeb

Con una operazione di tecnologia vintage, torna in vita Archie il primo motore di ricerca web della storia, antenato di Google. L’operazione si deve agli sviluppatori di The Serial Port, come riferisce il sito specializzato ArsTechnica.

Archie è stato sviluppato dall’informatico Alan Emtage nel 1989 con l’obiettivo di cercare file sui server dell’allora World Wide Web in embrione. A seguito dell’ascesa di internet, con l’arrivo nel 1995 di Yahoo e poi di Google, Archie è finito nel dimenticatoio. Con l’intento di voler preservare la memoria di quella che è stata l’evoluzione tecnologica, The Serial Port ha individuato la presenza del codice sorgente di Archie su un sito gestito dal reparto informatico dell’Università di Varsavia.

Ottenuto il permesso di accedere ai file, Emtage ha consentito agli sviluppatori di ricreare il portale di Archie, rendendolo open source, liberamente accessibile e utilizzabile da chiunque anche per progetti terzi.

All’indirizzo archie.serialport.org è possibile vedere come si presentava Archie esattamente 35 anni fa. Essendo una versione primordiale di Google, i risultati rimandano solo a siti web che contengono file con il termine ricercato. Un salto nel passato, senza foto, video e suggerimenti forniti dagli algoritmi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.