Domotek Volley imbattuta, 0-3 alla Tonno Callipo: le avversarie dei Playoff

StrettoWeb

La stagione regolare della Domotek Volley Reggio Calabria non poteva che chiudersi con una vittoria. Del resto, dopo 21 vittorie consecutive, i reggini mettono a segno anche il 22° successo stagionale con un netto 0-3 (14-25 / 20-25 / 21-25) rifilato alla Tonno Callipo Vibo Valentia che completa una regular season da urlo fatta di sole vittorie e nemmeno un passo falso. Clamoroso anche il conto dei set: 66 quelli vinti, appena 4 quelli laciati agli avversari.

Girone I dominato da capitan Laganà e compagni che avevano già da tempo blindato la prima posizione e chiudono con 65 punti complessivi. Adesso per i ragazzi di coach Polimeni è tempo di Playoff per continuare ad alimentare le ambizioni promozione.

I Playoff di Serie B Nazionale Volley

Le avversarie dei reggini saranno Volley Club Grottaglie ed Energytime Spike Devils Campobasso (l’unica squadra in stagione in grado di battere la Domotek Volley in Coppa Italia. Si disputerà un girone all’italiana con le tre squadre: la vincente sarà promossa in Serie A3 maschile 2024-2025, le due perdenti accederanno alla Terza Fase dei Playoff.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.