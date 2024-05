Tutti i più grandi al via della Trinacria Race

StrettoWeb

Sarano oltre 600 i biker al via domenica della speciale edizione della Trinacria Race Mtb Marathon. Speciale perché la corsa di Letojanni (ME) sarà teatro del Campionato Italia, che torna in Sicilia dopo 11 anni e questo rappresenta un prestigioso traguardo per lo Special Bikers Team e l’Asd Leto Free Bike Piero Leone, che da mesi si stanno impegnando per allestire un evento che si preannuncia storico.

Mai infatti sono arrivati nell’Isola così tanti campioni e così tante squadre dal continente. Ci saranno davvero tutti i migliori, basti pensare che saranno al via gli ultimi 10 campioni italiani, dal vincitore uscente Diego Rosa (Torpado) affiancato da un altro candidato al successo quale Jakob Dorigoni, a Samuele Porro (Wilier Vittoria) primatista di successi con 5 maglie tricolori dal 2014 al 2020 e accompagnato dal vincitore 2021 e 2022 Fabian Rabensteiner.

Senza dimenticare Yuri Ragnoli (FM Bike) primo nel 2012, 2016 e 2017. Ma la lista die favoriti è ancora lunga e comprende Alessio Trabalza e Dario Cherchi (Soudal Leecougan), Gioele De Cosmo e Giuseppe Trincheri (Scott), Stefano Vandrighi (Bottecchia Factory Team), Vincenzo Saitta, Pierpaolo Ficara e Emanuele Spica (Rolling Bike). La prova femminile non sarà da meno con la detentrice della maglia tricolore Sandra Mayrhofer (Soudal Leecougan) chiamata a difenderla dall’assalto in particolare di Claudia Peretti (Olympia, prima nel 2022), Debora Piana (Cingolani), Chiara Burato e Costanza Fasolis (Mentecorpo Cicli Drigani), Mara Fumagalli (KTM Alchemist powered Brenta Brakes).

Teatro della sfida il bellissimo percorso disegnato per l’occasione, su 76 km per 2.700 metri di dislivello caratterizzato dall’ascesa del Monte Kalfa. In alternativa è previsto il tracciato Granfondo di 44 km per 1.650 metri. Partenza della prova, appartenente ai circuiti Trofeo dei Parchi Naturali e Mediterranea Mtb Challenge alle ore 8:00 da Piazza Cagli, dove già da venerdì sarà aperto il villaggio espositivo. Alle 8:15 partiranno gli iscritti al percorso Marathon appartenenti agli Enti di Promozione Sportiva, alle 10:00 lo start per la Granfondo, alle 11:00 per le E-bike.

Per ritirare numeri e pacchi gara ci si può presentare al Centro Polifunzionale sabato dalle 14:00 alle 19:00 oppure al mattino della domenica dalle 6:00 alle 7:00. Premiazioni dopo le 14:00 che riguarderanno i primi 3 assoluti e di categoria del Marathon e i primi 3 assoluti e i primi 5 di categoria del Granfondo.

