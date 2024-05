Discarica di Melicuccà, nuovo grido d’allarme del Sindaco di Palmi Ranuccio: “combatteremo in ogni sede”

StrettoWeb

“La Regione Calabria procederà alla bonifica della vecchia discarica di Melicuccà. Ottima notizia, potrebbe dirsi. Ma volete sapere dove andranno a finire i rifiuti provenienti da quella discarica? Nella nuova discarica di Melicuccà, proprio quella di località La Zingara. Insomma, gli anni di battaglie, ricorsi, denunce, e le grida d’allarme di un intero popolo, vengono completamente ignorati, in barba ai rischi più volte denunciati, a partire dalla sorgente Vina e dall’acqua che arriva a Palmi, Seminara e Melicuccà. I nostri territori, il paesaggio, i centri urbani, le colture e le imprese rischiano di essere irrimediabilmente compromessi. Riprendiamo allora a combattere in ogni sede, amministrativa, politica e giudiziaria. Ancora una volta, no alla discarica di Melicuccà”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio.

