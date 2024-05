Depurazione in Calabria, sopralluogo di Daffinà a Belvedere Marittimo: gli interventi previsti

StrettoWeb

L’estate si avvicina ed il Subcommissario alla depurazione in Calabria, Tonino Daffinà, accende i riflettori sui comuni costieri, per verificare lo stato dell’arte dei lavori sugli impianti di depurazione e promuovere, nel contempo, interventi che possano, già nell’immediatezza, garantire ai turisti e ai residenti, una stagione balneare all’altezza delle aspettative. “L’intento – si legge nella nota dello stesso Daffinà – è quello di evitare l’insorgere di criticità anche laddove la situazione, oggetto della procedura di infrazione 2014/59, appare tutt’altro che semplice da affrontare”.

Con tali presupposti, nei giorni scorsi, Daffinà si è recato negli uffici del Comune di Belvedere Marittimo, collocato sull’Alto Tirreno cosentino, ormai sotto l’egida commissariale per quel che concerne la depurazione. “All’incontro, hanno preso parte, oltre che il Subcommissario e i tecnici della Struttura Commissariale, gli amministratori, la direzione dei lavori ed il rappresentante dell’impresa esecutrice. Oggetto del confronto, sia i lavori di collettamento fognario in corso d’opera che quelli, molto più complessi ed al momento allo stadio primordiale, da eseguire sull’impianto di depurazione”, si legge ancora.

“A tal proposito, è opportuno premettere che i tecnici istruiranno a stretto giro di posta la documentazione inerente un cantiere in essere, al fine di poter meglio valutare la portata dell’intervento, eventuali modifiche e portare a compimento i lavori senza una eccessiva dilatazione dei tempi. Acquisita la documentazione nella sua completezza, gli uffici elaboreranno un piano che consentirà di portare avanti le opere in tempi sostenibili, in linea con il cronoprogramma stabilito”.

“Sarà la Struttura del Subcommissario alla depurazione ad affrontare eventuali criticità che dovessero insorgere, a cominciare da quelle di un impianto sottodimensionato e, stando a quanto emerso da un primo contatto con Comune e gestore, carente nella parte elettromeccanica. Tra le priorità, anche quella di agire prima dell’estate sulle stazioni di sollevamento per evitare di creare disagio ai turisti e ai residenti durante la stagione balneare. Insomma, una serie di nodi da sciogliere, a Belvedere Marittimo, per provare a recuperare ritardi importanti che si sono accumulati nel tempo, per via di vicissitudini, peraltro, ben note”, si chiude la nota.

