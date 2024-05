Cateno De Luca: “puntiamo a governare Catania”

StrettoWeb

“A Catania abbiamo presentato il nostro progetto di Libertà. Un progetto nazionale, civico e federalista che è nato in Sicilia e che rappresenta un’evoluzione del progetto De Luca Sindaco di Sicilia“, è quanto afferma Cateno De Luca. “Partiamo con un potenziale consenso già dimostrato il 25 settembre 2022, quando circa 510.000 Siciliani hanno espresso il loro voto su Cateno De Luca, Sindaco di Sicilia. Il nostro progetto abbraccia tutti i collegi d’Italia e vede la partecipazione di candidati forti e autorevoli che stanno dando il massimo per promuovere questa iniziativa. Per la prima volta, un Siciliano è protagonista nello scenario nazionale della politica che conta”, rimarca De Luca.

“A Catania, vogliamo una squadra nel Palazzo Municipale che si dedichi esclusivamente all’amministrazione. Negli ultimi anni, Catania non ha avuto questa opportunità, cosa che invece è successa a Messina. Dal 2018, quando i messinesi hanno scelto Cateno De Luca come Sindaco, la città è decollata su tutti i fronti. Abbiamo superato il 60% di raccolta differenziata, trasformato la città con tanti spazi verdi, e reso il trasporto pubblico locale efficiente. Messina ha anche stabilizzato oltre 2000 lavoratori, eliminando il part-time sia nel comune che nelle partecipate, e avviato concorsi per 1500 posti, con i primi 700 già in ingresso. La buona amministrazione a Messina è evidente e figuriamoci cosa potremmo realizzare in una città con potenzialità incredibili come Catania”, conclude De Luca.

