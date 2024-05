Csain Messina Calcio Giovanile, concluso il Campionato Provinciale: i risultati

StrettoWeb

Si è concluso il Campionato Provinciale CSAIN Messina di Calcio Giovanile con le Finali di tutte le categorie dall’Under 7 all’Under 23. Nella categoria Under 7 “Piccoli Amici” le feste conclusive hanno visto la ASD Trinacria Messina vincere tutti gli incontri conquistando il primo posto davanti ad Accademia Messina ed alla Passion Sport.

Under 9

Negli Under 9 “Primi Calci” l’Accademia Messina supera la SC Sicilia ed il Messina Sud nel triangolare finale che vale il titolo. Sempre nella stessa categoria “Coppa” vinta dallo Sporting Ulisse Villafranca con SSD Camaro e Messina Sud rispettivamente secondo e terzo.

Under 11

Gli Under 11 Pulcini hanno visto ancora l’Accademia Messina primeggiare con a ruota gli jonici dello Sport Project Academy e la SC Sicilia, reduce da un ottimo campionato Regionale e pronti per approdare in Puglia dove parteciperanno alle Finali Nazionali CSAIN. La Coppa Under 11 vede il Camaro mettere la propria ruota davanti al Messina Sud ed alla ASD Passion Sport.

Under 13

Nel campionato Under 13 Esordienti a 7 ed a 9 vincono rispettivamente l’Accademia Messina (superando in finale il Messina Sud) ed il Camaro (davanti alla stessa Accademia Messina). Epilogo identico, quest’ultimo, in Coppa con il SSD Camaro che ha la meglio sull’Accademia Messina con il Passion Sport che chiude sul gradino più basso del podio.

Under 15

Negli Under 15 Giovanissimi registrano l’affermazione della ASD Sara in una tiratissima finale contro i pari età del Messina Sud. Terza piazza per la Passion Sport che registra lo stesso piazzamento dei campionati Regionali e che è in procinto di giocarsi le Finali Nazionali a Monopoli.

Under 17

Negli Under 17 Allievi il Messina Futsal ha la meglio sul Real Gescal e sulla ASD Siac mentre, nel campionato Under 23 è la ASD Csain Messina APS a superare dopo un equilibratissimo testa a testa che dura una stagione la ASD Polisportiva Peloro FC. Soddisfazione per il Presidente Provinciale, Antonio Celona, e i responsabili del settore calcio messinese, Andrea Argento, ed Erman Calafati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.