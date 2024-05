Criticità finanziarie, a Reggio Calabria la presentazione del “VI Rapporto Ca’ Foscari sui Comuni 2023”

StrettoWeb

“La criticità finanziaria nei comuni della Calabria”. Sarà questo il tema portante della presentazione del “VI rapporto Ca’ Foscari sui comuni 2023” previsto per domani, 15 maggio 2024, alle ore 9:00 nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria. Il Rapporto Ca’ Foscari sui comuni, giunto alla sua VI edizione (Ed. Castelvecchi), mette sempre più a fuoco il tema delle criticità finanziarie, il cui studio ha generato il primo volume ed alle quali anche nei volumi successivi è stata sempre dedicata una parte sostanziale, con l’analisi dettagliata di tutti i casi conclamati, le riflessioni sulle modifiche normative necessarie e su come alcune progettualità possano aiutare i comuni in difficoltà, quali il progetto IFEL per la prevenzione e gestione delle crisi finanziarie.

Dopo la registrazione dei partecipanti, vi saranno i saluti istituzionali da parte del Vice Sindaco del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti e dell’Assessore al Bilancio, Domenico Battaglia. A seguire l’introduzione a cura di Demetrio Barreca, Direttore generale del Comune di Reggio Calabria. A partire dalle 10:00, Fabrizio Fazioli, della Fondazione Ifel, illustrerà il progetto Ifel a supporto dei comuni in criticità finanziaria, con la relazione illustrativa a cura di Marcello Degni, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Dalle 10:45 la tavola rotonda dal titolo “Esperienze di criticità finanziaria nei comuni della Calabria”, con l’introduzione e la moderazione del Segretario generale del Comune di Reggio Calabria, Antonia Criaco, e gli interventi programmati di Fabio Nicita, Dirigente al Bilancio della Città metropolitana di Reggio Calabria e Francesco Consiglio, Dirigente al Bilancio del Comune di Reggio Calabria. A seguire gli interventi dei rappresentanti di enti locali, esperti di settore, responsabile dei servizi finanziari. Le conclusioni saranno affidate ad Andrea Ferri, responsabile Finanza locale della Fondazione Ifel.

