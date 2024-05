Cosenza Pallanuoto, al via i playout: sabato prima sfida a Catania

StrettoWeb

Sabato, alla Piscina Scuderi di Catania, alle ore 14.30, al via la fase dei play out per la Cosenza pallanuoto. In vasca per salvare la Serie A1.

“Inizia la seconda parte di stagione, il primo obiettivo era quello di partecipare ai play out, ora è tempo di giocarli, ci stiamo preparando al meglio e con il massimo impegno perché sappiamo che ogni gara è importantissima per raggiungere l’obiettivo salvezza”, spiega il mister cosentino Francesco Fasanella.

“La nostra semifinale play out passa da Brizz, squadra che nella regular season non siamo mai riusciti a vincere, e quindi sappiamo che la sfida sarà ostica. Ma noi ci proveremo perché abbiamo in testa solo un pensiero che è quello di mantenere la categoria”, le parole importanti dell’allenatore. L’ambiente è carico, le atlete si sono allenate benissimo in settimana e si punta dritti all’obiettivo più importante di sempre

