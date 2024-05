Cosenza, incendio in uno stabilimento balneare e ristorante: intervengono i Vigili del Fuoco | FOTO

StrettoWeb

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamenti di Scalea e Paola, sono impegnate dalle ore 3.30 circa per un incendio che ha interessato uno stabilimento balneare e ristorante nel comune di Diamante, via Glauco.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Attualmente sono in atto operazioni di smassamento e bonifica degli ultimi focolai. L’incendio ha completamente danneggiato la struttura. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

