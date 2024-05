Corruzione: inchiesta Toti, terza giornata di interrogatori a Genova

StrettoWeb

Genova, 11 mag. (Adnkronos) – Terza giornata di interrogatori di garanzia davanti alla gip Paola Faggioni nell’inchiesta della procura di Genova che ha provocato un terremoto politico in Liguria con l’arresto (domiciliari) del governatore Giovanni Toti. In tribunale sono attesi, stamane, l’imprenditore Aldo Spinelli e Matteo Cozzani, capo di gabinetto del presidente della Regione, entrambi ai domiciliari.

Per la tesi accusatoria l’imprenditore attivo nel settore della logistica avrebbe corrotto Toti e l’ex presidente dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini per ottenere favori nelle sue attività imprenditoriali, mentre Cozzani deve rispondere, tra l’altro, di corruzione elettorale aggravata che sarebbe stata commessa al fine di agevolare Cosa Nostra, segnatamente il clan Cammarata del mandamento di Riesi. E’ altamente probabile che entrambi gli indagati adottino la stessa strategia di Toti e Signorini, ossia si avvalgano della facoltà di non rispondere al gip.

