Corigliano Rossano: donna trovata morta in casa da una settimana

StrettoWeb

Una tragedia si è consumata a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Una donna di 79 anni straniera e che viveva sola in casa, è stata trovata senza vita dentro la propria abitazione. La donna è stata trovata dopo una settimana per l’intervento di una vicina che non riuscendo a contattarla ha chiesto l’aiuto delle forze dell’ordine.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.