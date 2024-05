Coppia di 30 anni fa sesso in chiesa prima della messa delle 18: scoperti e denunciati

StrettoWeb

Due trentenni, un uomo e una donna, ieri pomeriggio sono stati sorpresi dai fedeli a compiere atti sessuali nella chiesa di Sant’Andrea, a Viareggio (Lucca), ed è stata chiamata la polizia. I due sono stati interrotti e condotti al commissariato per l’identificazione e la denuncia per le ipotesi di atti osceni in luogo pubblico e per vilipendio alla religione. Sono di cittadinanza italiana.

Secondo quanto appreso a Viareggio, i due sarebbero stati scoperti prima della messa delle 18, vicino a un confessionale. Sarebbero stati in condizioni psicofisiche alterate, vicino avevano bottiglie di birra. La chiesa è in pieno centro ed è aperta al culto, chiunque può entrare durante la giornata. L’arrivo dei credenti per la messa domenicale del pomeriggio ha permesso di scoprire la coppia in atti inequivocabili. I fedeli hanno avvisato il parroco, il quale ha chiamato la polizia. Pare che la coppia abbia agito nonostante sulle panche ci fosse già qualcuno a pregare.

