La Coppa Davis di Tennis arriva in Calabria: tappe a Reggio e Cosenza | DATE e LUOGHI

La Coppa Davis arriva in Calabria. Il prestigioso trofeo di Tennis, conquistato dall’Italia a Malaga lo scorso novembre, farà tappa in due città della Regione, Cosenza e Reggio. L’appuntamento è nella settimana successiva agli Internazionali Bnl d’Italia. Per gli appassionati di questo sport, in Italia tornato a rilanciarsi fortemente grazie ai successi di Jannik Sinner, ci sarà la possibilità di vedere dal vivo e da vicino l’imponente ed affascinante insalatiera d’argento, scattare una foto con il trofeo che mancava dall’Italia dal 1976 e rivivere gli straordinari momenti di Malaga.

La prima tappa sarà Cosenza. Mercoledì 22, dalle ore 10, la Coppa Davis sarà esposta a Palazzo dei Bruzi. In apertura è previsto un incontro al quale prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni e del mondo del tennis. Successivamente l’insalatiera resterà nella sede comunale fino alle 20. L’indomani, giovedì 23 maggio, stesso copione a partire dalle ore 11. Cambia, però, la location con la Davis che si trasferirà al Chiappetta Sport Village di Rende e resterà a disposizione degli appassionati, anche in questo caso, fino alle 20.

Tre giorni dopo il Trophy tour dei campioni del mondo si sposterà a Reggio Calabria. Nella mattinata di domenica 26 la Davis sarà esposta a Palazzo San Giorgio. Il giorno seguente l’insalatiera si sposterà al “Circolo del Tennis Rocco Polimeni”.

