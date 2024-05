Controllo qualità farmaci, a Merck Italia gli About Pharma Digital Awards

StrettoWeb

Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) – Merck Italia, affiliata italiana di Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, è stata premiata nel corso della cerimonia conclusiva degli About Pharma Digital Awards, svoltasi giovedì scorso presso l?Allianz Cloud di Milano, con il Progetto ?L?Intelligenza Artificiale per l?analisi del controllo qualità?, nella categoria ‘Trasformazione Digitale e Industria 4.0’. Il progetto – riporta una nota – presentato dal team del sito Merck di Guidonia Montecelio, consiste in un prototipo che utilizza l?Intelligenza artificiale (Ia) per migliorare il controllo di qualità (Qc) dei farmaci.

Il Qc è un processo fondamentale per un?azienda farmaceutica, al fine di garantire la sicurezza e l?efficacia dei farmaci prodotti, che parte dal controllo delle materie prime, fino al prodotto finito, utilizzando varie tipologie di analisi, compresa la cromatografia, utilizzata per separare, identificare e quantificare le diverse componenti un farmaco. La proposta di Merck Italia vede l?utilizzo del’Ia, in particolare quella basata sul ‘deep learning’, al fine di minimizzare l?attuale variabilità nell?analisi dei dati e garantire maggiore consistenza nei risultati.

Merck Italia è arrivata, inoltre, in finale con altri quattro progetti, nelle categorie Digital in Esg, Ricerca clinica, ‘Digital health partnership e Telemedicina. La presenza in categorie così eterogenee – riferisce la nota- testimonia il presidio da parte di Merck Italia di tutte le fasi della catena del valore nel mondo healthcare: dal supporto alla ricerca e alla pratica clinica in collaborazione con i professionisti della salute, alla proposta di soluzioni di digital health per migliorare l?interazione medico-paziente, fino alla sostenibilità a favore delle comunità e dei territori in cui l?azienda opera.

?Questo premio, e i bei piazzamenti in diverse categorie, ci rendono felici e ci riempiono di orgoglio ? dichiara Ramón Palou de Comasema, Presidente e Amministratore delegato Healthcare di Merck Italia ? perché valorizzano la nostra presenza integrata in tutte le fasi della filiera healthcare. Si tratta di un riconoscimento che premia la nostra volontà di essere sempre pionieri dell?innovazione farmaceutica, e arriva in una settimana speciale per noi, in cui abbiamo celebrato i 50 anni proprio del nostro sito di R&D di Guidonia, un?eccellenza per la nostra organizzazione italiana e per l?intero gruppo Merck?.

Giunti alla loro 11esima edizione, gli About Pharma Digital Awards, vedevano quest?anno 19 categorie all?interno delle quali era possibile presentare i progetti, valutati da una giuria composta da 48 esperti secondo tre criteri: originalità dell?idea e innovatività dell?approccio; capacità di coinvolgimento degli stakeholder e rispetto delle tempistiche e raggiungimento degli obiettivi.

