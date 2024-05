Il Comune di Roccella Jonica e l’UniRC tra i vincitori del Premio “PA a colori”

StrettoWeb

Scoprire e valorizzare i migliori progetti realizzati per rendere la PA pronta a rispondere alle sfide del futuro. Questo l’obiettivo del Premio “PA a colori”, promosso da FPA, società del Gruppo DIGITAL360, e da un’ampia rete di partner (AIDP PA, ASviS, CERVAP, Forum Diseguaglianze e Diversità, Fondazione Mondo Digitale, Fondazione Openpolis, Fondazione per la Sostenibilità digitale, IWA, PA social, ALTIS – Università Cattolica del Sacro Cuore) in occasione di FORUM PA 2024. Sette gli ambiti del Premio, come i colori e gli aggettivi con cui le pubbliche amministrazioni sono stare raccontate nei tre giorni di evento, dal 21 al 23 maggio al Palazzo dei Congressi di Roma: competente, accogliente, digitale, sostenibile, semplice, aperta, vicina.

I vincitori

Oggi nella giornata conclusiva sono stati premiati i vincitori: Unione Reno Galliera, Comune di Monza, INPS, Provincia autonoma di Trento, Provincia e Comune di Parma, Comune di Bergamo, Agenzia delle Entrate – Direzione Piemonte, ISTAT, Trentino School of Management, Regione Friuli Venezia Giulia, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, S.I.C.A.D.S, Comune di Roccella Jonica, Comune di Modena, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, PagoPA S.p.A., Università degli Studi di Torino, la Sapienza, le Università dell’Aquila, di Reggio Calabria e del Piemonte Orientale; Consorzio Interuniversitario sulla Formazione, Comune di Brescia e Università di Bologna.

Le parole dell’Amministratore Delegato di FPA

“Una PA a colori è una PA composta da figure e organizzazioni adatte a gestire il cambiamento, una PA in grado non solo di attrarre i talenti, ma anche di lasciarli sperimentare; una PA coraggiosa, che sappia accogliere il pensiero divergente per creare valore nei confronti di cittadini e di imprese – dichiara Gianni Dominici, Amministratore Delegato di FPA – C’è ancora molto da fare, ma senza negare le difficoltà abbiamo voluto mettere in evidenza con questo premio le tante esperienze e soluzioni virtuose che già esistono sui territori”.

I dettagli dei progetti vincitori

Comune di Roccella Jonica

“Roccelleasy” – Roccella Jonica (RC) ha recentemente realizzato un nuovo sito istituzionale, un’app per smartphone e un portale dei servizi digitali, per consentire ai cittadini di fruire dei contenuti in una modalità trasparente e immediata. Per il suggestivo Borgo Carafa, inoltre, è stata avviata un’articolata campagna di comunicazione interattiva, facendo ricorso anche all’intelligenza artificiale e all’innovazione digitale delle risorse museali. Oltre all’attivazione di un punto dedicato alla facilitazione digitale, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico è stato reso digitale in modalità bot sulla piattaforma Telegram, per semplificare e favorire il rapporto tra cittadini e istituzioni.

Università degli Studi di Torino; Sapienza Università di Roma; Università degli Studi dell’Aquila; Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e Università del Piemonte Orientale

Consorzio Interuniversitario sulla Formazione Co.In.Fo, “4Smart” – 4SMART risponde alla crescente necessità degli Atenei di adottare soluzioni sostenibili e tecnologicamente avanzate per migliorare il benessere, l’efficienza e l’innovazione all’interno degli ambienti universitari. Il progetto si focalizza sull’analisi di dati sul comfort ambientale (temperatura, inquinamento acustico, smog ecc.) all’interno di spazi degli Atenei, attraverso un «ecosistema sperimentale» di misure derivate da sensori, che sfruttano le potenzialità dell’IoT e Cloud. I dati raccolti sono stati in seguito elaborati, condivisi e confrontati con gli Atenei coinvolti (UniTO; Sapienza; Aquila; Reggio Calabria; Piemonte Orientale e Co.In.Fo), al fine di trarre informazioni utili al miglioramento della qualità dei servizi agli studenti, dell’efficienza nella gestione degli spazi e del risparmio energetico.

