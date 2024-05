Comunali, l’ultimo sondaggio di Perugia: avanti il centrodestra | DATI

StrettoWeb

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si svolgeranno le consultazioni elettorali per l’elezione dei membri spettanti all’Italia nel Parlamento Europeo, per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Perugia oltre che dei Presidenti e dei Consigli di Quartiere. Si potrà votare in entrambe le giornate. I seggi saranno aperti sabato 8 giugno, dalle ore 14 alle ore 22 e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 23 giugno 2024, sempre su doppia giornata di voto.

Sondaggi di Perugia

Dai primi sondaggi di TechnoConsumer sarebbe avanti di due punti e mezzo la candidata di centrodestra, Margherita Scoccia, rispetto alla candidata di centrosinistra, Vittoria Ferdinandi. Staccato l’ex calciatore della Reggina, Davide Baiocco, Leonardo Caponi e Massimo Monni.

