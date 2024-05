Comunali, a Perugia 5 candidati sindaco e 19 liste

StrettoWeb

Cinque candidati sindaco, 19 liste e 572 aspiranti consiglieri sono i principali numeri delle elezioni comunali di Perugia in programma l’8 e 9 giugno. I cinque candidati a sindaco per il post Andrea Romizi, uscente dopo dieci anni alla guida della città, sono Margherita Scoccia con l’appoggio di otto liste e 230 candidati, Vittoria Ferdinandi, con sette liste e 222 candidati, Massimo Monni, che può contare su un’unica lista (32 candidati), così come Leonardo Caponi (32 candidati), mentre Davide Baiocco ha due liste al seguito (56 candidati).

