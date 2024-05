StrettoWeb

A Campobasso sarà sfida a tre per la carica di sindaco del capoluogo molisano. In corsa Aldo De Benedittis per il centrodestra, sostenuto da 6 liste, Marialuisa Forte per il centrosinistra (tre liste) e Pino Ruta per il Cantiere Civico (tre liste).

De Benedittis e Ruta sono avvocati, mentre Forte è dirigente scolastica. Il sindaco uscente, Paola Felice (Movimento 5 Stelle), non è ricandidato.

