Quattro, a Pescara, i candidati a sindaco in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi. Per il centrodestra c’è il sindaco uscente, Carlo Masci, per il centrosinistra e Movimento 5 Stelle c’è Carlo Costantini.

A questi si aggiungono il civico Domenico Pettinari, ex M5s campione di preferenze, e Gianluca Fusilli per “Stati Uniti d’Europa”. Il termine per la presentazione delle liste è scaduto alle 12 odierne. Circa 450, nel complesso, i candidati.

