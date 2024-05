Il Comitato Gallico-Sambatello: “non è cambiato nulla dall’ultimo incontro col Sindaco, faremo nuova assemblea”

StrettoWeb

Il 24 maggio 2024 si è tenuta una riunione del Comitato territoriale Gallico-Sambatello per fare il punto sulla evoluzione della situazione dei problemi della Comunità dopo l’incontro avvenuto con il Sindaco della Città in data 29 febbraio 2024. “A distanza di novanta giorni nulla è cambiato e, purtroppo, continua il silenzio della Pubblica Amministrazione”, si legge nella nota del Comitato.

“Si è deciso, pertanto, di indire una assemblea dei cittadini per il giorno 22 giugno 2024 alle ore 18:00, nell’anfiteatro sito al Parco Angelina Cartella. In quella occasione, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Reggio Calabria, che saranno espressamente invitati, si discuterà dei problemi che assillano da anni la popolazione. Da quelli della viabilità, della grave condizione del manto stradale, degli insufficienti collegamenti, addirittura delle chiusure di molti di essi, a partire dalla contrada Pietre della Zita, a continuare con quelli della strada statale 184, in località Sambatello, quelli dei borghi di Diminniti e San Giovanni, per finire con la critica situazione di Gallico Marina”.

“Per non parlare delle gravi disfunzioni delle condutture idriche e fognarie e di un’altra infinita serie di questioni che non riportiamo, ma che saranno affrontate nella assemblea popolare del 22 giugno, quali l’irrisolto annoso problema della Scuola Media e dell’annessa palestra “Boccioni”, quello scandaloso del Cinema dell’ex ENAL, nonché quelli del monumento di Piazza Posta e della carenza di impianti sportivi. Pertanto, si fa appello ai cittadini di partecipare numerosi e di intervenire per indicare soluzioni”, si chiude la nota.

