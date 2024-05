Reggio Calabria, il Liceo “Campanella” partecipa all’8° incontro di studio del progetto Classics’ R-Evolution

StrettoWeb

Il Liceo Campanella ha partecipato all’evento “Aiace e Ippolito: le strade del testo”, ottavo incontro di studi di Classics’ R-Evolution, progetto del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina. Il percorso di lettura, promosso in collaborazione con varie delegazioni dell’Associazione italiana di Cultura Classica e con il patrocinio dell’INDA, ha come fine l’indagine dei testi classici, dalla loro creazione letteraria alle forme e alle motivazioni della loro fortuna antica e moderna, manifestata mediante iconografia, riprese, riscritture, filmografia, messa in scena.

Il Prof. Alessandro Albanese, docente del Liceo, nel suo intervento sulla tragedia “Ippolito” di Euripide è stato affiancato da Giorgia Albanese, Stefania Calabrò, Rosalinda Doldo, Letizia Foti, Marianna Manti, Giovanna Montoli, Chiara Spadaro, della classe 4^A, i discenti hanno curato il progetto grafico e la lettura di alcuni passi dell’ Ippolito di Euripide.

Gli studenti della IVD sono stati preparati dalla docente Claudia Neri; hanno relazionato Caridi Dario Rocco, Lo Presti Carlo, Malaspina Giulia, Manti Noemi, Maressa Melania, Mollica Lavinia, Morabito Ginevra Maria, Morace Anna Maria, Occhiuto Sara, Ovsiienko Khrystyna, Passalia Sara, Romeo Alice, Scurtul Maria, Spinelli Barbara.

Rilevante l’impegno degli allievi nello studio e nella presentazione dei contenuti, gli stessi avranno la possibilità di assistere alle rappresentazioni tragiche a Siracusa nelle prossime settimane. La partecipazione all’incontro ha costituito una tappa del PCTO svolto dalle classi quarte della Scuola con il DICAM UNIME.

