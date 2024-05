Cinema: Zoffili (Lega), ‘ok Camera a ddl coproduzione, opportunità per Italia e Giappone’

StrettoWeb

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Esprimo piena soddisfazione per l’approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati, avvenuta all’unanimità, del Disegno di legge di ratifica dell’Accordo sulla coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, di cui sono stato relatore a Montecitorio, che segna un significativo impegno nella condivisione di progetti culturali e cinematografici. L’accordo, sottoscritto a Tokyo nel 2023, di cui mi sono fatto personalmente promotore per una rapida calendarizzazione in Aula, ha seguito un iter veloce che ha portato in meno di un anno a questo risultato”. Così il deputato della Lega Eugenio Zoffili, presidente della sezione di amicizia UIP Italia-Giappone del Parlamento italiano.

Ringrazio l’Ambasciatore d’Italia in Giappone, S.E. Gianluigi Benedetti, e l’Ambasciatore del Giappone in Italia, S.E. Satoshi Suzuki, con i quali abbiamo lavorato in perfetta sintonia. Questa ratifica porterà lavoro e nuove opportunità per i nostri Paesi, rafforzando i già solidi legami tra Italia e Giappone e la promozione della cinematografia italiana nel contesto internazionale. Continueremo a impegnarci per ampliare e consolidare la cooperazione tra le nostre nazioni, creando in futuro ulteriori occasioni per la condivisione di conoscenze, professionalità e tradizioni”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.