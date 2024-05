Christian di Martino, il poliziotto accoltellato a Lambrate è stato dimesso dall’ospedale

StrettoWeb

Christian di Martino, il poliziotto colpito da tre coltellate da un pregiudicato marocchino nei pressi della stazione di Lambrate venti giorni fa ha lasciato oggi l’ospedale Niguarda di Milano dov’era stato ricoverato in gravi condizioni. Il viceispettore, 35 anni, era intervenuto in stazione per soccorrere una donna di 37 anni colpita con un sasso dall’aggressore.

