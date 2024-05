Catania: scoperta e sequestrata una discarica abusiva

StrettoWeb

Una discarica abusiva di rifiuti è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania. Tutto è nato dalla segnalazione di un rogo all’interno di un parcheggio di camper: a questo punto i carabinieri hanno scoperto una distesa di rifiuti su una collinetta alle spalle dei mezzi parcheggiati. I militari hanno poi accertato che non esisteva alcuna autorizzazione per la realizzazione di una discarica né di un parcheggio di camper in quello che doveva essere un semplice terreno agricolo.

Il terreno, di quasi 4.000 metri quadrati, era in affitto e gestito da un pregiudicato di 59 anni del posto e ritenuto contiguo alla famiglia mafiosa Ercolano-Santapaola. Una volta entrati nel fondo, Gli investigatori hanno scoperto che l’intera area, non solo non era affatto adibita ad uso agricolo, ma era destinata ad un duplice utilizzo: una parte, più visibile ed accessibile al pubblico, veniva gestita da un sub-affittuario 42enne del posto per officina e parcheggio di camper, al momento della verifica senza alcuna autorizzazione; bella restante parte erano, invece, accumulati rifiuti di ogni genere.

La task force che ha fatto accesso al sito non visibile, poiché posto su una collinetta e protetto dai camper parcheggiati e dalla folta vegetazione, ha avuto la possibilità di vedere una distesa di vecchie carcasse di auto abbandonate e già in parte smontate, due delle quali risultate sottoposte a sequestro, ma anche due barche ormai in disuso, un camion per panini e un pullman utilizzato come deposito per ferramenta di vario tipo.

Oltre ai rottami, sono stai trovati numerosi cumuli di materiale edile e di rifiuti considerati anche pericolosi, depositati sul suolo senza alcun trattamento necessario per evitare l’infiltrazione di sostanze nocive sul terreno. I militari hanno così denunciato il gestore per aver realizzato una discarica abusiva, con il deposito incontrollato sul terreno di rifiuti, anche pericolosi, in area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’officina e il parcheggio di camper dovranno invece regolarizzare la loro posizione.

