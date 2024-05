Capre di Alicudi, al via la fase di cattura. L’AIDAA: “non c’è sicurezza per l’incolumità degli animali”

StrettoWeb

La regione Sicilia ha dato il via libera alla realizzazione dei recinti dove saranno rinchiuse le capre catturate ad Alicudi, 600 capre a fronte di una popolazione residente di cento abitanti. Insorgono ancora una volta gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente da sempre contrari al trasferimento coatto di tutti le capre di Alicudi che secondo il piano della regione Sicilia saranno poi regalate ai 25 allevatori siciliani che ne hanno fatto richiesta.

“Si tratta di un’operazione folle di cui non si conoscono i passaggi della cattura, le azioni messe in campo dalla ditta che dovràoccuparsi di questa vicenda e dall’assessorato alla sanità della regione Sicilia- scrivono gli animalisti delll’AIDAA– ribadiamo che questa è un’operazione scellerata che va a colpire la fauna selvatica che per legge è patrimonio indisponibile dello Stato e questi che fanno le regalano agli allevatori che nonostante le belle parole spese potranno sfruttarle in ogni modo ed anche macellarle. Chi è in grado- nei prossimi mesi – scrivono gli animalisti dell’AIDAA– di garantire controlli sulla sicurezza e sulla salute di questi animali? Ovviamente nessuno- E poi – concludono gli animalisti- si tratta di animali abituati a vivere liberi e soffrirebbero molto la cattività o l’introduzione in stalle o greggi diversi, sitoamo valutano eventuali altre azioni legali per fermare questa deportazione di massa”.

