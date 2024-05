Il Canoa Club Enotria di Reggio Calabria alla Vogalonga di Venezia

StrettoWeb

Il Canoa Club Enotria ha preso parte alla 48ª edizione della Vogalonga di Venezia. Un percorso che si è snodato lungo le bellezze incomparabili di Burano, Murano e Venezia. Il via alla manifestazione è stato dato alle ore 9:00 con il tradizionale doppio colpo di cannone dal Bacino di San Marco. Il percorso, su un tracciato di circa 30 chilometri, ha previsto il passaggio per la Certosa, le Vignole, Sant’Erasmo, Burano e Mazzorbo, Murano, per entrare a Venezia nel Rio di Cannaregio e, dopo aver percorso il Canal Grande, si è tagliata la linea del traguardo davanti alla Basilica della Salute.

Tra gli oltre 2000 equipaggi in gara e gli oltre 7500 atleti partecipanti, anche due armi della compagine reggina. Maria Vizzari e Daniele D’Agata hanno affrontato, in kayak monoposto, il percorso insieme a partecipanti provenienti da 29 nazioni, europee ed extraeuropee, concludendo la manifestazione sotto le quattro ore. Prossimo evento sulle lunghe distanze, la partecipazione alla Vogalonga dello Stretto, organizzata dal Dragon Team di Reggio Calabria il prossimo 15 giugno, nelle acque antistanti il Parco Lineare Sud.

