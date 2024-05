Cannizzaro: “la presenza di Tajani in Calabria è un ulteriore attestato di stima”

StrettoWeb

“Oggi qui annunciamo l’adesione di amministratori e tanti sindaci, che hanno aderito a questo nuovo rilancio di Forza Italia e noi siamo molto soddisfatti che questo annuncio, come ulteriore attestato di stima, lo si possa fare alla presenza del nostro leader Antonio Tajani”. Lo ha detto Francesco Cannizzaro, deputato e coordinatore di Forza Italia in Calabria, a margine dell’iniziativa del partito azzurro che apre la campagna elettorale per le Europee “Di fatto Forza Italia – ha aggiunto il vicecapogruppo del partito alla Camera – sta diventando sempre di più attrattiva, non solo in Calabria, ma anche nel resto del Paese. Nella nostra regione questa azione è facilitata da un buon governo della Regione, targato Roberto Occhiuto, che sta dimostrando nei fatti la buona politica, quello che è il governo del fare, quello che ha assegnato già di fatto in soli due anni e mezzo la storia del regionalismo calabrese con atti concreti. Io credo che si possa considerare oggi il governo della Regione come quello più riformatore della storia del regionalismo calabrese”.

“Ancora ci sono due anni e mezzo – ha sostenuto Cannizzaro – ma c’è una squadra coesa che opera intorno al presidente Occhiuto, la grande qualità dei consiglieri regionali di Forza Italia, supportati quotidianamente dai sindaci e gli amministratori locali che si sentono parte integrante di un progetto, di una narrazione di una Calabria diversa rispetto al passato. E’ bellissimo oggi in Parlamento poter percepire un’idea di una Calabria diversa rispetto appunto al passato, quello lontano e quello recente. Oggi è una giornata importante perché a meno di 24 ore dal deposito delle liste, il leader Tajani scende in Calabria e di fatto apre la campagna elettorale sua e di Forza Italia con un ulteriore attestato di considerazione per la classe dirigente di Forza Italia e per questa grande squadra calabrese che si fa oggi rispettare a Roma e non solo e che certamente vuole ritagliarsi un posto in Europa con la candidatura di Giusi Princi che rappresenta al meglio i valori di Forza Italia e del Ppe”.

