Candidoni: prorogato lo staff del sindaco, la minoranza non ci sta

StrettoWeb

Con delibera di giunta n. 25 del 07 maggio 2024 l’Amministrazione Comunale di Candidoni ha deciso di prorogare l’incarico dello staff del Sindaco fino al 31 dicembre 2024. “Non si comprendono, ancora una volta, le ragioni che hanno indotto il Sindaco ad inserire un profilo esterno per la gestione delle sue attività in un paese di 408 abitanti”, affermano in una nota i consiglieri di minoranza.

“Non sembra pretestuoso pensare che il Sindaco abbia una scarsa considerazione delle qualità dei suoi amministratori o, ancora peggio qualora fosse così, che dietro la nomina e proroga dello staff vi siano reconditi motivi che giustificano una siffatta scelta. Confidiamo che il Sindaco eviti ulteriori proroghe in modo tale da destinare le ingenti somme, impiegate oggi per la struttura dello staff, ad erogare servizi utili per tutta la comunità candidonese”, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.