Candidatura Giusi Princi alle Europee, continuano ad arrivare elogi: “è la scelta più appropriata”

“Le prossime elezioni europee rappresentano l’obiettivo di ogni forza politica e Giusi Princi, vicepresidente della giunta regionale, è la candidata di Forza Italia alle prossime elezioni europee nella circoscrizione Sud. La scelta di questa candidatura risulta essere la più appropriata che si potesse fare, frutto di un progetto di notevole valenza politica portato avanti dal Coordinatore di FI della Regione Calabria, On.le Francesco Cannizzaro, e dal Governatore Roberto Occhiuto“. Continuano ad arrivare elogi per la candidatura di Giusi Princi alle Europee. Questa nota è stata firmata dal coordinatore comunale di Forza Italia, Sebastiano Morena.

“Abbiamo bisogno in Europa di persone competenti ed innamorate della Calabria e mai scelta poteva essere più corretta per le doti umane, professionali e politiche che ha dimostrato in qualità di vicepresidente della Regione Calabria. Sostenere la candidatura della vicepresidente Giusi Princi, sarà un grande piacere ed onore per il quale, sono certo, insieme a tutti si saprà lavorare insieme per raggiungere il migliore risultato elettorale possibile, noi in qualità di Coordinamento Comunale FI di Calanna saremo al suo fianco per portare in Europa una nostra concittadina e persona di grande valenza della Calabria e della Vallata del Gallico, per far sì che il voto dato al nostro partito sia anche e solo l’unico voto utile. Forza Italia, Forza Calabria, Forza Giusi Princi”, si conclude la nota.

