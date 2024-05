Camorra: Antoniozzi, ‘se De Luca pensa di essere Dio il posto è occupato’

StrettoWeb

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Vincenzo De Luca non è napoletano e questo si vede. Attacca in modo becero un prete anticamorra come don Patriciello nel silenzio dei professionisti dell’antimafia del Pd e risponde volgarmente a Giorgia Meloni. Dovrebbe rileggere ‘La Livella’, laddove Totò dice, ‘ma chi te crede d’essere nu Dio? ‘. Se pensa di essere Dio bisogna dirgli che il posto è già occupato”. Lo scrive sui social il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

