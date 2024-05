Calcio: Gravina, ‘Atalanta straordinaria, applausi alla Roma che ha mancato di poco l’impresa’

StrettoWeb

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – ?Atalanta straordinaria! La conquista della finale di Europa League è un?atra bella notizia per il nostro movimento e il giusto premio per la famiglia Percassi e la società nerazzurra, che ha fatto della programmazione e della sostenibilità un modello vincente sia in campo che fuori. Applausi anche alla Roma, che ha mancato di poco l?impresa della terza finale europea consecutiva. I giallorossi sono stati protagonisti di un cammino europeo di grande qualità?. Queste le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina sulle due italiane impegnate questa sera nelle semifinali di ritorno di Europa League, con l’Atalanta che si è imposta 3-0 sul Marsiglia qualificandosi per la finale dove affronterà il Bayer Leverkusen che ha pareggiato 2-2 con la Roma, ma grazie al successo dell’andata è passato in finale.

