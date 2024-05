Calcio: Gasperini, ‘Napoli? Sono legato all’Atalanta e lo sarò ancora’

StrettoWeb

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Quanto ho tentennato con il Napoli? Non è così, sono sempre stato molto concentrato sulle partite che doveva fare l’Atalanta, sull’Europa League, sulla Coppa Italia e sul campionato per raggiungere la Champions. E’ evidente che da parte di De Laurentiis sono tanti anni che ha degli apprezzamenti molto positivi e belli per me e questo non lo nego e mi fa molto piacere, ma io credo che io ero nei suoi pensieri con tanti altri allenatori e credo che il Napoli farà la sua scelta. Io sono un allenatore legato all’Atalanta e quindi lo sarò ancora. Il Napoli sicuramente farà una grande squadra, ne sono convinto, perchè ha già una grossa base”. Lo a detto il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini a Sky dopo il successo 3-0 sul Torino. “Sono un uomo sposato…? Io sono l’Arma fedele nei secoli…”, ha risposto sorridendo Gasperini.

