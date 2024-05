Calcio femminile, Jsl Women superata dal Siracusa in chiusura di Poule Promozione

StrettoWeb

La JSL Women mette paura alla capolista Siracusa, che si è imposta per 1 a 0, sul sintetico del Comunale di Brolo, nella decima ed ultima giornata della Poule Promozione del campionato regionale di Eccellenza di calcio femminile. Le ragazze neroverdi hanno giocato bene e tenuto a lungo il controllo della sfida, mancando, però, ancora una volta, nelle finalizzazioni.

Inizio gara favorevole alle padrone di casa, pericolose con le conclusioni di Denise Merlino e Ylenia Cicirello, terminate di poco sul fondo. Altri successivi tentativi della JSL peccano della necessaria mira. In avvio di ripresa, aretusee in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Rizzo con una deviazione ravvicinata sugli sviluppi di una punizione. I successivi orgogliosi attacchi portati dalla formazione locale non sortiscono l’effetto sperato, viene annullato un gol per posizione di fuorigioco, e, così, il risultato non cambia più fino al triplice fischio.

Le parole di mister Palmeri

“Le ragazze hanno fornito un’ottima prestazione al cospetto di un’avversaria forte e motivata – ha dichiarato il tecnico Marco Palmeri al termine del match -. Sono state brave a contenerle nei primi minuti per poi prendere sempre più spazio e campo, creando pregevoli azioni, che non hanno prodotto, però, efficaci conclusioni. Non era facile, comunque, superare la loro linea difensiva, anche perché si tratta di una compagine quadrata pure da questo punto di vista. Nel secondo tempo, siamo stati puniti da un episodio, pagando a caro prezzo la concessione di un dubbio calcio da fermo, dal quale è scaturita la marcatura. Abbiamo realizzato il pareggio, annullato, purtroppo, per la posizione irregolare della nostra giocatrice”.

Risultati e classifica

Risultati: Giovanile Rocca-CR Scicli 3-0 (a tav.); JSL Women-Siracusa 0-1; SSD Unime-Marsala rinv.

Classifica: Giovanile Rocca e Siracusa 25; Marsala 12; JSL Women 11; CR Scicli 5; SSD Unime 3.

