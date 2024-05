Calcio: Ballardini, ‘domani da dentro o fuori, il Sassuolo tiri fuori i suoi valori’

StrettoWeb

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – Il Sassuolo “è una squadra che ha dei valori dentro importanti, che sono umani, tecnici, di generosità, di voglia di fare bene, devono venir fuori questi valori perché se non vengono fuori siamo fuori dalla lotta per rimanere in Serie A”. Lo dice il tecnico, Davide Ballardini, alla vigilia dell’incontro con il Cagliari. “Giochiamo contro una squadra che è in un momento delicato, hanno 4 punti in più di noi: domani è dentro o fuori, se ci togliamo quella pesantezza che questi momenti ti portano ma giochiamo con serietà, generosità, consapevolezza e chiarezza, senza avere quel peso che c’è da un po’ di tempo, se ci togliamo quel peso lì che ci fa far pesare la situazione più del dovuto come è successo a Genova perché dopo il primo gol siamo calati molto nella tensione e nelle motivazioni. Domani togliamoci questo peso e giochiamo come sappiamo, difendiamoci come sappiamo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.