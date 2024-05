In Calabria la cerimonia di consegna della Stella al Merito del Lavoro: chi sono i premiati | NOMI

StrettoWeb

Ieri, 1° Maggio, presso la Prefettura di Catanzaro, sono stati insigniti della Stella al Merito del Lavoro – dal Prefetto, Dott. Enrico Ricci e dal Vicario del Prefetto di Reggio Calabria, Dott.ssa Maria Stefania Caracciolo – i tre neo Maestri del Lavoro della Città Metropolitana, con Decreto del Presidente della Repubblica. Nel corso di una sobria cerimonia, svoltasi al Palazzo del Governo nel Salone del Tricolore, S.E. il Prefetto di Catanzaro Dott. Enrico Ricci, alla presenza di Autorità Civili e Militari, Politiche e Religiose e dei Prefetti delle altre province calabresi, ha conferito l’ambita e prestigiosa onorificenza a 26 Maestri del Lavoro calabresi per l’anno 2024.

Nell’occasione hanno assunto rilevanza significativa gli interventi precedenti la consegna delle Onorificenze. Il Prefetto di Catanzaro Dott. Enrico Ricci, il Direttore dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Reggio Calabria, Dott. Massimiliano Mura, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Console Regionale dei Maestri del Lavoro Saverio Capria e il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Onorevole Wanda Ferro hanno ribadito tutti l’importanza di attenzionare le problematiche che riguardano la sicurezza nel Lavoro.

Sono stati sottolineati poi l’impegno, la partecipazione e la professionalità profusi nel mondo del lavoro dai nuovi insigniti i quali, grazie ad una progressiva evoluzione lavorativa, sono pervenuti al conseguimento di alti livelli di professionalità e di crescita umana e sociale. I diversi interventi, inoltre, hanno rimarcato l’inalienabilità del diritto al lavoro a cui ogni uomo deve aspirare per poter affermare la propria dignità e garantire il benessere fisico e morale a se stesso ed alla propria famiglia, nonché la sicurezza e la legalità sui posti di lavoro. I nuovi insigniti della Città Metropolitana di Reggio Calabria provengono da vari settori lavorativi, tutti con lunghe esperienze professionali.

I nomi dei premiati

I Maestri per l’anno 2024 sono: Bono Demetrio di Reggio Calabria, Azienda Mauro Caffè di Villa San Giovanni; Laurendi Catena di Reggio Calabria, Hitachi Rail Reggio Calabria; Morano Domenica Giuseppina di Rosarno, Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato Reggio Calabria. Presenti alla Cerimonia, che hanno condiviso la consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, i Familiari dei neo Maestri, il Console Metropolitano Nicola Morabito, il Segretario Giuseppe Germanò ed i componenti del Consiglio Direttivo Caristi Antonino e Minniti Lorenzo A seguito della cerimonia tutti i Maestri calabresi si sono intrattenuti in un conviviale insieme ai già nominati Maestri degli anni precedenti presso l’Agriturismo Podere Licari di Marcellinara per un momento di condivisione degli alti valori magistrali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.