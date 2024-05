In Calabria la giornata ecologica in spiaggia: raccolti 3 quintali di rifiuti tra cui pericolose lastre di eternit abbandonate

StrettoWeb

Tanti rifiuti di ogni genere sparsi lungo il litorale assieme a pericolose lastre di eternit abbandonate nei pressi dei resti di un vecchio lido ormai diventato un rudere. E’ la scena che si sono trovati davanti i volontari dell’associazione di promozione sociale ‘Logos&Polis‘ che, nello scorso weekend, si sono rimboccati le maniche e hanno ripulito la spiaggia di San Pietro Lametino raccogliendo circa tre quintali di rifiuti.

Alla giornata ecologica hanno partecipato anche i volontari delle associazioni “Cuccioli lametini e dintorni” sempre di San Pietro Lametino e “La compagnia di via Bologna” di San Pietro a Maida.

L’iniziativa promossa dalla presidente di Logos&Polis Iolanda Baretta si è svolta in collaborazione con la Multiservizi spa. Per l’occasione è stato utilizzato anche un macchinario pulisci-spiaggia che l’associazione, molto attiva sul fronte della protezione ambientale, ha acquistato con i proventi di una serata benefica organizzata nel febbraio scorso.

Armati di guanti, rastrelli, sacchetti e di tanta voglia di fare i volontari hanno setacciato, ripulendolo, il litorale invaso dalla spazzatura.

La presidente Baretta ha messo in evidenza, in una nota, il fatto che “la spiaggia di San Pietro Lametino versa in condizioni di grave abbandono con il vecchio lido diventato un rudere ormai diroccato con tante lastre di amianto (che costituivano il tetto dello stabile) disseminate intorno. Una situazione di emergenza ambientale – ha sostenuto Baretta – che andrebbe subito risolta con la ristrutturazione del rudere, la rimozione dell’amianto e la bonifica del sito per la salvaguardia ambientale e per la tutela della salute dei cittadini“.

L’associazione Logos&Polis ha indetto per il 15 giugno un’altra giornata ecologica, sempre a San Pietro Lametino, alla quale sono state invitate a partecipare tutte le associazioni del territorio attive nel settore ambientale e socio-culturale e tutti i cittadini.

