Calabria, il consigliere regionale Katya Gentile passa da Forza Italia alla Lega. E il 30 maggio arriva Salvini | FOTO

StrettoWeb

“La Lega al Sud cresce ed è sempre più forte. E adesso in Calabria può contare su un consigliere regionale in più, la cosentina Katya Gentile. Oggi, infatti, alla presenza di tutta la classe dirigente calabrese della Lega e del sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, abbiamo dato il benvenuto a Katya”. Così, in una nota, il deputato Rossano Sasso, responsabile della campagna elettorale della Lega in Calabria”.

“Non è mancato – aggiunge Sasso – il saluto del Vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, che, collegatosi telefonicamente, ha anche annunciato la sua presenza in Calabria per il 30 maggio. All’interno del centrodestra la Lega rappresenta un’offerta politica precisa, diversa dagli altri e fortemente caratterizzata come sindacato del territorio e che in Calabria, ne sono certo, avrà un buon risultato alle elezioni europee”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.