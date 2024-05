La Calabria ancora protagonista su Rai1 domani a Linea Verde Life

StrettoWeb

Nell‘ambito della convenzione siglata tra RaiCom, Regione Calabria e Fondazione Calabria Film Commission, i luoghi più belli e suggestivi di Vibo Valentia e della sua provincia e le eccellenze del territorio saranno protagonisti nella puntata di domani di Linea Verde Life, ore 12:25, Rai1, condotta da Elisa Isoardi e Monica Caradonna.

In questa puntata si parlerà di un territorio incastonato nel cuore meridionale della Calabria, scrigno di storia e cultura che unisce alla bellezza naturale dei luoghi la profonda consapevolezza culturale di un antico passato.

L’imponente Castello Svevo, emblema della città di Vibo Valentia, accoglierà Elisa Isoardi e Monica Caradonna, con un concerto di archi suonato dai musicisti del Conservatorio Torrefranca. Dalla montagna al mare si andrà nel verde e rigoglioso Parco Naturale delle Serre, per poi navigare lungo la frastagliata e variegata Costa degli Dei.

Elisa sarà a Soriano Calabro nell’antico Convento Domenicano del ‘500, dove le pietre raccontano una storia molto antica in parte cancellata dal terremoto del 1783, oggi sede del Polo Museale. Qui inconterà un cantiere aperto al pubblico dove si sta effettuando un restauro green.

Monica racconterà come i piccoli borghi di Mileto e Zungri si riappropriano della propria identità culturale attraverso la pittura e la musica. E di nuovo tanto mare della Costa degli Dei, da Briatico, per conoscere le attività subacquee volte alla protezione ambientale del mare, alla spiaggia di Tropea sotto la rupe del Santuario di Santa Maria dell’Isola, fino ad arrivare a Pizzo Calabro per godere della vista dal Castello di Murat e gustare il tipico tartufo gelato.

Inoltre, le eccellenze dei prodotti del territorio saranno protagoniste della ricetta ecosostenibile e zero sprechi che Elisa preparerà con un docente chef e un suo giovane secondo, studente della scuola alberghiera di Vibo Valentia, Istituto che sposa la sostenibilità a 360 gradi. Linea Verde Life saluterà gli spettatori dal lungomare di Vibo Marina.

