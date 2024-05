Un calabrese spopola in TV (sul Nove): a Botricello tutti pazzi di Graziano, campione di Don’t Forget The Lyrics da oltre 40 mila euro!

StrettoWeb

C’è un calabrese che nell’ultimo mese si è preso la scena in TV, precisamente sul canale Nove, nel preserale, all’interno del programma Don’t Forget The Lyrics, il format musicale piacevole e leggero condotto da Gabriele Corsi. Stiamo parlando di Graziano Marasci, 42enne impiegato comunale di Botricello, in provincia di Catanzaro. Da metà aprile, da quando ha scalzato il vecchio campione, Graziano straccia ogni concorrente a suon di record ed è così arrivato a vincere oltre 40 mila euro.

Il programma consiste nell’indovinare le parole mancanti delle canzoni italiane di ogni tempo. Graziano, appassionatissimo di musica, ha un repertorio (e una memoria) vastissimo. Dagli anni 70′ al 2024, conosce tantissime canzoni e non sbaglia un colpo, arrivando più volte a vincere la puntata con il montepremi massimo – 5 mila euro – grazie anche all’aiuto e al supporto del fratello Angelo.

Nel suo paese di nascita è noto e apprezzato anche per essere il cantante di una band tributo a un altro calabrese, Rino Gaetano. Così si era presentato al programma nella prima puntata, lo scorso 16 aprile. Programma che, da quasi un mese a questa parte, non ha più lasciato. Nelle ultime due puntate, quelle dell’8 e del 9 maggio, è arrivato sino alla fine per due volte di fila, conquistando il montepremi massimo e superando il muro dei 40 mila euro (42 mila euro per la precisione). E’ il secondo vincitore con più montepremi della storia del programma. E pensare che si era presentato con l’intenzione di vincere qualcosa per acquistare un divano… Ora, non solo Botricello e Catanzaro, ma tutta la Calabria, fanno il tifo per lui, trascinandolo ogni sera alla vittoria finale.

