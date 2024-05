BTP Valore: raccolti oltre 11 miliardi di euro. Conclusa l’emissione straordinaria

StrettoWeb

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che oggi si è concluso, con 11.226,556 milioni di euro raccolti e 384.295 contratti registrati, il collocamento dell’emissione straordinaria del BTP Valore avviata il 6 maggio. I tassi annuali definitivi del titolo sono confermarti su livello annunciato lo scorso 3 maggio:

3,35% per il 1°, 2° e 3° anno;

3,90% per il 4°, 5° e 6° anno.

L’importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le due banche dealer Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. e il supporto delle due banche co-dealer Banca Akros S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A.

Il titolo ha data di godimento 14 maggio 2024 e scadenza 14 maggio 2030. Ai sottoscrittori che manterranno il BTP Valore per tutta la durata dei 6 anni verrà garantito anche un premio finale extra dello 0,8%.

Le informazioni qui riportate non sono destinate ad essere pubblicate o distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America. Il comunicato e le informazioni in esso contenute non costituiscono un’offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari a cui viene fatto riferimento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il “Securities Act”) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America, salvo siano registrati ai sensi del Securities Act o sulla base di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Tali strumenti finanziari non sono e non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d’America. Di conseguenza, questi strumenti finanziari possono essere offerti, venduti o consegnati soltanto a persone fuori dagli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act.

